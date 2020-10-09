На Херсонщині готують концепцію розвитку острова Джарилгач

На Херсонщині за дорученням Президента України Володимира Зеленського розробляють концепцією розвитку острова Джарилгач.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в п’ятницю, 9 жовтня, на спільному з заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем брифінгу повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Президент України під час свого візиту на Херсонщину у вересні цього року доручив розробити пропозиції щодо розвитку унікальної перлини не лише нашого регіону, України, а й Європи – острова Джарилгач. Створена відповідна робоча група разом із науковцями, фахівцями... За два тижні ми вже отримаємо перший варіант концепції розвитку острова Джарилгач», – зазначив Гусєв.

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За його словами, концепція передбачатиме заходи, спрямовані на захист природно-заповідного фонду Національного природного парку «Джарилгацький», а також облаштування місць для комфортного та безпечного відпочинку.