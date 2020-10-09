На Херсонщині готують концепцію розвитку острова Джарилгач

На Херсонщині готують концепцію розвитку острова Джарилгач

Укрінформ
На Херсонщині за дорученням Президента України Володимира Зеленського розробляють концепцією розвитку острова Джарилгач.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в п’ятницю, 9 жовтня, на спільному з заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем брифінгу повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Президент України під час свого візиту на Херсонщину у вересні цього року доручив розробити пропозиції щодо розвитку унікальної перлини не лише нашого регіону, України, а й Європи – острова Джарилгач. Створена відповідна робоча група разом із науковцями, фахівцями... За два тижні ми вже отримаємо перший варіант концепції розвитку острова Джарилгач», – зазначив Гусєв.

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За його словами, концепція передбачатиме заходи, спрямовані на захист природно-заповідного фонду Національного природного парку «Джарилгацький», а також облаштування місць для комфортного та безпечного відпочинку.

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