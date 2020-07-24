«Мандруй Україною»: Держтуризм випустив ролик-запрошення до Асканії-Нової

Державне агентство розвитку туризму запустило перший із серії промороликів «Мандруй Україною», який запрошує до заповідника «Асканія-Нова».

Про це повідомляється на сторінці ДАРТ у Facebook.

Як зазначається, проморолик вийшов за участі популярного шеф-кухаря, кулінарного експерта Євгена Клопотенка та відомої гімнастки, бронзової призерки Олімпійських ігор Ганни Різатдінової.

«Знаю точно, що ми робимо дуже важливу місію для нашої країни, бо більшість людей навіть не уявляє, наскільки багато неймовірних місць є в Україні», – прокоментувала відео Різатдінова.

Зі свого боку Клопотенко зазначив: «Все наче наново. Прилетів. На що саме очікувати від Херсону, не розумів. Але в тому і суть проєкту: показати, що ні чорта ми про Україну не знаємо. Купували раніше квитки, летіли за кордон та думали, що там краще. Не розуміли, наскільки наша домівка класна».

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За словами менеджера проєкту Данії Нізамієвої, ініціатива поки не має фінансування, кожен допомагає власними ресурсами. Зокрема, вона залучила до зйомок режисера Сергія Сторожева та Анну Устенко з PATRIOT Rental – і всі разом «реально зробили нереальну річ».

«Проєкт «Мандруй Україною» об’єднав зусилля неймовірних людей з креативних індустрій, влади та просто небайдужих до майбутнього українського туризму. Ця волонтерська допомога для багатьох з них стала першим досвідом, але бажання зробити щось корисне для своєї країни перемогло! Всі разом ми мандруємо Україною та спонукаємо інших людей до подорожей», – розповіла очільниця ДАРТ Мар’яна Олеськів.