VISIT Ukraine презентував перший ролик для мандрівників

Портал для туристів VISIT Ukraine опублікував відео щодо правил перебування в Україні.

Про це йдеться на сторінці ресурсу в Facebook.

"Раді презентувати Вам сьогодні перший ролик щодо правил перебування в Україні від порталу VisitUkraine.Today. Як показує статистика, багато відвідувачів сайту – українці за кордоном та ті, хто дізнаються інформацію для своїх близьких й іноземних партнерів", – йдеться у повідомленні.

Відео англійською мовою обіцяють опублікувати наступного тижня.

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Як повідомлялося, VISIT Ukraine – це ресурс, на якому можна ознайомитися з правилами перетину кордону, питаннями самоізоляції та обсервації, завантажити додаток "Дій вдома", правила перебування у готелях, публічних місцях, оформити страховий поліс тощо.