Для розвитку туризму треба поєднати турмаршрути й об’єкти "Великої реставрації" – Ткаченко

Для розвитку туристичної галузі варто поєднати місцеві маршрути для мандрівників та об’єкти програми "Велика реставрація".

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який перебуває на Харківщині з робочою поїздкою, на спільному брифінгу з головою Харківської ОДА Олексієм Кучером, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Туристична галузь зможе розвиватися ще динамічніше. Для цього слід поєднати на карті туристичні маршрути, розроблені місцевими адміністраціями, та об’єкти "Великої реставрації". Також важливими інфраструктурними проєктами можна вважати дороги, які поєднують туристичні "магніти", – зазначив Ткаченко.

За словами міністра, він та його заступники часто їздять регіонами, що пов’язано з президентським указом щодо промоції туризму та розвитку й охорони культурної спадщини, "Великої реставрації" й багатьох інших проєктів.

"На Харківщині є багато об’єктів. Одразу після відвідин Держпрому я поїду до Шарівки (Шарівський палац у неоготичному стилі кінця XIX століття під Харковом – ред.) та Пархомівки (один з найкращих сільських музеїв України у селі Пархомівка Краснокутського району – ред.) для того, щоб ті проєкти, до яких активно долучилася місцева адміністрація – "Мандруй Україною", "Туристична Україна" – могли б розвиватися й надалі", – наголосив він.

Ткаченко переконаний, що карантин не має перекреслити культурне та туристичне життя.

"У "помаранчевій" зоні мають працювати театри, музеї, кінотеатри, які дотримуються усіх заходів безпеки, де відвідувачі ходять у масках, є дезінфектори, люди сидять "шахматкою". За певних умов, і ми будемо ставити таке питання, заклади культури мають працювати й у "червоній" зоні", – сказав він.

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформа щодо фінансування культури та туризму, міністр сказав, що у державному бюджеті на наступний рік передбачено збільшення фінансування обох цих сфер на 32%, а це 11 млрд грн.

"Поправки депутатів передбачають збільшення цієї суми. Виходячи зі стану закладів культури, цих коштів потрібно ще більше. Головне, що вони мають піти не на утримання, а на створення передумов, щоб туристичні атракції починали заробляти кошти самі", – підкреслив він.

За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, культурні заходи у регіоні проводитимуться й надалі, зокрема через альтернативні засоби комунікацій.

"Такі об’єкти всеукраїнського значення, як Шарівка та інші – це наші перлини. Запрошуємо подорожувати ними не тільки харків'ян, а й усіх українців, а також іноземців, адже Харківщина – це культурна та наукова столиця України", – сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 19 жовтня в Харкові міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко взяв участь у "круглому столі" з питань розвитку туризму під час пандемії.