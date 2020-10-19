Туристична галузь має використати карантин для перезавантаження - Ткаченко

Учасники туристичної галузі мають використати карантин для перезавантаження.

Як повідомляє Укрінформ, про це сказав Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко під час засідання круглого столу в Харкові, інформує сайт Харківської ОДА.

"Всі учасники туристичної галузі мають використати карантин, щоб перезавантажитися й бути готовими після завершення скористатися можливостями, які будуть створені для розвитку туризму. Що ми можемо, як міністерство, в цьому плані з нашими колегами депутатами зробити? В парламенті на розгляді в другому читанні перебуває законопроєкт про 7% ПДВ на культурні послуги. Це вагомий крок, який означає, що ми йдемо назустріч креативній індустрії й туризму в тому числі, - зазначив Олександр Ткаченко. - Також у нас передбачені гранти Українського культурного фонду - в принципі три програми вже завершено, на сьогодні - це 580 млн грн. Туристичні компанії могли подаватися на ці гранти - 10 -15% подалися на компенсації, пов’язані з втратами через карантин».

Як повідомляв Укрінформ, у червні цього року Державне агентство розвитку туризму України дало старт проєкту «Мандруй Україною», мета якого – популяризувати серед співвітчизників внутрішній туризм.

Фото: Харківська ОДА