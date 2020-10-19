МКІП розробляє «парасольковий» ресурс популяризації української мови

У Міністерстві культури та інформаційної політики розробляють ресурс з популяризації української мови, який може об'єднати ті ресурси, які вже існують.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав на засіданні у Харківській філармонії третього Національного круглого столу на тему "Мова", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У міністерстві ми, зі свого боку, започатковуємо парасольковий ресурс популяризації української мови. Це, фактично, ресурс, який об'єднає з точки зору реклами та промоції існуючі ресурси, які промотують українську мову. Так само завершуємо сайт Speak ukrainian, який буде допомагати вивчати українську тим, хто говорить англійською», - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що Харків невипадково обрано для проведення заходу, присвяченого саме цій темі. «Історія з мовою, пов'язана із Харковом, виникла не випадково, тому що це не тільки місце, де була проголошена УНР, а місце, з якого розпочиналася українізація. Багато речей, пов'язаних з українізацією, саме належать до Харкова», - підкреслив глава МКІП.

За словами міністра, він знає, що тема цього засідання декого стурбувала та викликала непорозуміння, але ж сенс круглих столів полягає у тому, що організатори обирають теми, які давно вже варто було обговорювати в колі не тільки політиків, а й науковців, лідерів суспільної думки. Такі теми важливі і мають об'єднувати, а не ставати «зброєю» у руках політиків, вважає Ткаченко.

«Коли я їхав сюди, мені хтось подарував перший закон уряду УНР, який стосувався закону про державну мову. Він – з 1 січня 1919 року. У мене таке враження, що з приводу закону ми сперечаємося з 1 січня 1919 року», - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, ініціатива МКІП передбачає проведення семи круглих столів у різних містах України: Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.

10 вересня в Києві пройшов перший Національний круглий стіл, у фокусі обговорення науковців була тема "Культура діалогу". На другому засіданні в Одесі йшлося про історію.