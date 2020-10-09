Ткаченко – про наступний круглий стіл: Мова має стати точкою дотику, яка об'єднає суспільство

Популяризувати українську мову необхідно, адже вона має стати однією з тих точок дотику, які об'єднують суспільство.

Як повідомляє Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі, анонсуючи проведення 19 жовтня у Харкові третього Національного круглого столу на тему «Мова».

«Завдання третього круглого столу – популяризація української мови. Дослухаючись до обґрунтувань науковців та лідерів-думок, які братимуть участь у дискусії, спробуємо знайти точки перетину. Тільки так країна зможе виходити з нав'язаних наративів та почати говорити про речі, які нас об'єднують, а не роз'єднують. А мова повинна бути однією з таких речей», - зазначив Ткаченко.

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Водночас він визнав, що це питання в нашій країні є сенситивним і політично заангажованим, особливо напередодні виборів. «Провести діалог про мову – завжди непросто, але поки існують різні точки зору — завжди варто», - переконаний урядовець.

Серед важливого, додав міністр, питання балансу взаємодії співіснування державної мови та мов національних меншин, корінних народів, європейських мов у контексті глобалізації та мультикультуралізму.

«Від себе розповім про платформу МКІП щодо промоції та вивчення української. Наразі команда працює над її розробкою та запуском у найкоротші терміни. Подробиці – у Харкові», - написав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня 2020 року в Києві відбувся перший Національний круглий стіл. У фокусі обговорення науковців була тема "Культура діалогу".

Під час засідання другого круглого столу в Одесі обговорили історію.

Ініціатива МКІП передбачає проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.