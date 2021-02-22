До «Великого будівництва» цьогоріч включать 500 об'єктів — Чернишов

До програми Президента "Велике будівництво" у 2021 році буде включено 500 об'єктів соціальної інфраструктури.

Про це під час форуму "Україна 30. Інфраструктура" повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає кореспондент Укрінформу.

"На 2021 рік наші плани ще більш амбітні (порівняно з 2020 роком - ред.). Це вже 500 об'єктів загалом", - сказав міністр.

Згідно з матеріалами презентації, цього року в рамках програми "Велике будівництво" планується побудувати й оновити 95 шкіл, 70 дитячих садків, 80 спортивних об'єктів. Також програма включатиме 35 лікарень, 200 амбулаторій та 20 культурних об'єктів.

Очікуваний обсяг фінансування "Великого будівництва" у 2021 році становить 9 млрд гривень, тоді як минулого року у програму було проінвестовано 4,9 млрд гривень.

Як повідомлялося, у Мінрегіоні заявили про повне виконання програми "Велике будівництво" у 2020 році.

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи.

Крім об'єктів соціальної інфраструктури, в рамках програми у 2020 році було оновлено 3900 км доріг державного значення.

Фото з відкритих джерел