Форум «Україна 30. Інфраструктура»

У роботі форуму бере участь Президент Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба глави держави.

"Форум відбуватиметься у Києві 22-24 лютого з дотриманням усіх карантинних норм", - зауважили в Офісі Президента.

Термін приїзду "швидкої", поїздка до родичів, якість інтернету — це інфраструктурні послуги. Ними користуються всі у світі, і саме від стану інфраструктури, зокрема транспортної та соціальної, залежить якість життя кожної людини. Інфраструктура є фундаментом для розбудови економіки.

Проєкти так званої фізичної інфраструктури, особливо державні інвестиції у будівництво доріг, позитивно впливають на зростання економіки. Нова дорога або міст можуть значно скоротити час на поїздку та дистанцію для громадян, перевізників, бізнесу. Це означає швидшу доставку товарів із меншими витратами.

Розвиток інфраструктури вигідний всім, як бізнесу, так і громадянам, і економіці в цілому. Бізнесу він може допомогти знизити постійні витрати на виробництві, людям — отримати покращенні інфраструктурні послуги, нові школи, лікарні, дитсадочки; економіці — виробити більше товарів та послуг при незмінному рівні витрат, і це сприяє економічному зростанню.

На форумі обговорюються теми відновлення та розбудови інфраструктури в Україні. Зокрема, йдеться про продовження Національної програми "Велике будівництво", фінансування довгострокових проєктів та роль міжнародних партнерів у цьому процесі. Учасники форуму пояснять логіку ухвалення рішень щодо пріоритетів фінансування інфраструктури.

Крім того, додали в ОП, будуть обговорені перспективи річкових перевезень, оновлення місцевих аеропортів, модернізації "Укрзалізниці" та інфраструктури майбутнього.

У форумі візьмуть участь представники влади, експерти та громадські діячі. Охочі матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.