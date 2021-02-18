Керівник UkraineInvest розповів, як в Україні допомагатимуть інвесторам

Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) буде шукати інвесторів для України та організовувати їх комунікацію з органами влади.

Як передає Укрінформ, про це журналістам повідомив виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач.

"Уряд уповноважив UkraineInvest супроводжувати інвесторів в державних програмах, які передбачені нещодавно підписаним законом «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями», але це не означає, що саме ми будемо приймати рішення надавати державну підтримку великим інвестпроєктам чи ні. Наше завдання – шукати інвесторів (в Україні чи закордоном), пояснювати їм переваги закону та можливості, які він відкриває, організовувати комунікацію між центральними та місцевими органами виконавчої влади, здійснювати техніко-економічне обґрунтування проєктів",- сказав Цівкач.

З його слів, Офіс надаватиме консультативно-супроводжувальні послуги, що дозволять визначити вид та обсяги державної підтримки, на які інвестор може розраховувати, наприклад, податкові пільги, звільнення від ввізного мита, будівництво об’єктів суміжної інфраструктури чи надання земельної ділянки.

"Причому, для інвесторів такі послуги будуть безкоштовними. Техніко-економічне обґрунтування проєктів передаватиметься в Мінекономіки. Далі міністерство має вивчити, чи відповідає інвестпроєкт визначеним критеріям та підготувати рекомендації Кабміну про підписання угоди між інвестором та державою", - пояснив Цівкач.

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Він додав, що на винесення відповідного рішення Кабміну дається 30 днів. В угоді з інвестором мають чітко вказуватися зобов’язання інвестора та держави, умови реалізації проєкту. В UkraineInvest розраховують, що такий механізм прискорить прихід інвестицій в економіку України.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів визначив Офіс із залучення та підтримки інвестицій установою, що уповноважена на здійснення супроводу інвестора із значними інвестиціями. Згідно з законом про держбюджет-2021, на забезпечення функціонування Офісу передбачено 33 млн грн. Серед основних функцій UkraineInvest – здійснення заходів щодо залучення потенційних заявників для реалізації інвестиційних проєктів, надання інвесторам інформаційно-консультаційної допомоги, взаємодія з органами державної та місцевої влади.