Кабмін доручив UkraineInvest супроводжувати проекти зі значними інвестиціями
Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне розпорядження було прийнято на засіданні уряду.
Документом пропонується визначити Офіс із залучення та підтримки інвестицій уповноваженою установою у процесі підготовки та реалізації інвестиційних проєктів із значними інвестиціями.
Згідно з законом про державний бюджет на 2021 рік, на забезпечення функціонування Офісу передбачено 33 млн грн.
Серед основних функцій Офісу - здійснення заходів щодо залучення потенційних заявників для реалізації інвестиційних проєктів, надання інвесторам інформаційно-консультаційної допомоги, взаємодія з органами державної та місцевої влади.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо державної підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, спрямований на відновлення інвестиційної активності в Україні. За даними Офісу Президента, закон передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро.