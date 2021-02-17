Кабмін доручив UkraineInvest супроводжувати проекти зі значними інвестиціями

Кабінет Міністрів визначив Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) установою, уповноваженою на здійснення супроводу інвестора із значними інвестиціями.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне розпорядження було прийнято на засіданні уряду.

Документом пропонується визначити Офіс із залучення та підтримки інвестицій уповноваженою установою у процесі підготовки та реалізації інвестиційних проєктів із значними інвестиціями.

Згідно з законом про державний бюджет на 2021 рік, на забезпечення функціонування Офісу передбачено 33 млн грн.

Серед основних функцій Офісу - здійснення заходів щодо залучення потенційних заявників для реалізації інвестиційних проєктів, надання інвесторам інформаційно-консультаційної допомоги, взаємодія з органами державної та місцевої влади.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо державної підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, спрямований на відновлення інвестиційної активності в Україні. За даними Офісу Президента, закон передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро.