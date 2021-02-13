Зеленський: Інвестиції в економіку - один з ключових напрямків відносин України з ОАЕ

Поглиблення й розширення двосторонніх відносин України з Об’єднаними Арабськими Еміратами є пріоритетом нашої зовнішньої політики.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю інформаційному агентству WАМ (Emirates News Agency WAM).

"ОАЕ – один з ключових партнерів України на Близькому Сході, і наша країна приділяє особливу увагу розвитку відносин з Еміратами. Максимальне поглиблення й розширення двосторонніх відносин з ОАЕ є пріоритетом нашої зовнішньої політики", - зазначив Президент України.

Він охарактеризував відносини між Україною та ОАЕ як досить динамічні й такі, що мають стабільну тенденцію до стрімкого розвитку. Свідченням цього, на думку глави Української держави, є економічні показники, зокрема двостороннього товарообігу, стан договірно-правової бази (понад 30 двосторонніх угод та меморандумів про співпрацю), культурно-гуманітарне співробітництво.

Відповідаючи на запитання про економічні зв'язки двох країн, Зеленський наголосив, що між Україною та ОАЕ спостерігається стала тенденція до активізації торговельно-економічного співробітництва. "Підтвердженням цього є те, що наразі понад 200 українських компаній працюють на території ОАЕ. Загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною й Еміратами у 2019 році склав 1 млрд 65 млн дол. США", - сказав він.

При цьому Зеленський додав, що коронакриза дещо загальмувала спільну економічну діяльність, й висловив сподівання на її відновлення.

Глава держави зазначив, що головними експортними позиціями України в ОАЕ поки що залишається продукція агропромислового комплексу та металургії, але "ми прагнемо, щоб високотехнологічні товари, які мають високу додану вартість, почали переважати у нашій структурі торгівлі".

За словами Зеленського, Україна готова запропонувати ОАЕ сконцентруватися над проєктами спільного виробництва такої високотехнологічної продукції. "Україна має відповідні технології, і за допомогою інвестицій з боку ОАЕ ми можемо створювати таку продукцію для власних потреб і для постачання на ринки третіх країн", - сказав Президент.

За його словами, такою високотехнологічною сферою може бути космос. "Маючи одного з визнаних світових лідерів у цій галузі, КБ «Південне», можемо спільно розширити наші можливості в галузі космосу", - зазначив Зеленський і додав, що ми готові переймати передовий досвід ОАЕ в галузі штучного інтелекту, відновлюваних джерел енергії, у питаннях розвитку інфраструктури.

Залучення інвестицій в економіку він назвав одним із ключових напрямків розвитку відносин між Україною та ОАЕ.

Президент пообіцяв, що Україна створить максимально сприятливі умови для інвесторів і продовжить роботу з еміратськими інвестиційними фондами, компаніями та приватними інвесторами.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибули з офіційним візитом до Об’єднаних Арабських Еміратів.