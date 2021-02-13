Фонд держмайна: 2021-й стане для України роком приватизації та нових інвестицій

У Фонді державного майна України мають намір перетворити 2021-й на рік приватизації та нових інвестицій, але наголошують на необхідності розблокування Верховною Радою великої приватизації.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми "Неофициальный разговор" на телеканалі "Дом" сказав заступник керівника ФДМУ Костянтин Кошеленко.

"Важливо, щоб була розблокована велика приватизація. Ми очікуємо ухвалення цього законопроєкту (№4543 "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про приватизацію державного та комунального майна" - ред.) в парламенті. Після чого на велику приватизацію буде виведено такі підприємства, як "Більшовик" у Києві, "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", готель "Президент". І крім цього, ми готуємо сотні об'єктів малої приватизації по всій країні", - заявив Кошеленко.

Також він поінформував, що в лютому заплановано проведення двох аукціонів, де буде виставлено на продаж оздоровчі центри у Святогірську. За словами Кошеленка, це санаторії, які вже давно не працюють.

"Ми очікуємо, що після того, як залучать інвестора, він зможе їх модернізувати, відновити і вони стануть "туристичними магнітами", де зможуть відпочивати і діти, і дорослі. І, власне, для тих людей, які працюють і живуть у Святогірську, з'являться нові робочі місця", - акцентував заступник голови ФДМУ.

Як повідомляв Укрінформ, 4 січня 2021 року парламент в першому читанні підтримав законопроєкт №4543, який скасовує заборону на проведення аукціонів з великої приватизації, встановлений у 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У 2021 році доходи від приватизації передбачені обсягом 12 млрд грн, заявив радник Президента України з питань економіки Олег Устенко.

Фото: Костянтин Кошеленко у ФБ