Приватизація активів Укрспирту: Фонд держмайна призначив на березень два аукціони

Два онлайн-аукціони з приватизації окремого майна - Вишняківського та Дубов’язівського місць провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» - відбудуться у березні 2021 року в рамках демонополізації спиртової галузі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

Зазначається, що 4 березня 2021 року відбудеться онлайн-аукціон з приватизації Вишняківського МПД ДП «Укрспирт» (спиртове виробництво). Об'єкт розташований в селі Вишняки Хорольського району Полтавської області, був заснований ще в 1776 році та модернізований в 2015-му. Підприємство володіє будівлями та спорудами загальною площею 9 357,8 кв. метрів, серед яких - виробничі корпуси, матеріальні склади, адмінбудівлі, цехи, майстерні тощо. Загальна площа земельних ділянок – 8,87 га.

Стартова ціна активу становить 21,176 млн грн, заявки на участь в аукціоні прийматимуть до 3 березня 2021 року.

Детальніше про Вишняківське МПД та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (спиртове виробництво) можна дізнатися за посиланням.

Другий онлайн-аукціон - з приватизації Дубов’язівського МПД ДП «Укрспирт» - призначений на 11 березня. Об'єкт розташований в смт Дубов’язівка Конотопського району Сумської області. Підприємство володіє будівлями та спорудами загальною площею 11 263,9 кв. метрів, серед яких - головні та виробничі корпуси, спиртосховище, цехи, майстерні, автогаражі, пилорама тощо. Загальна площа земельних ділянок – 44,77 га.

Стартова ціна активу становить 33,796 млн грн; прийом заявок на участь в аукціоні триватиме до 10 березня.

Детальніше про Дубов’язівське МПД та зберігання спирту ДП «Укрспирт» можна дізнатися за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, із 15 жовтня 2020 року в Україні почалася приватизація підприємств держконцерну «Укрспирт». Вже приватизовано 20 об'єктів концерну. Загалом, від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі Фонд держмайна України очікує отримати близько 2 млрд грн.

Законом про державне регулювання виробництва та обігу спирту передбачено, що до середини 2021 року приватний інвестор має єдиний спосіб розпочати виробництво спирту в Україні – приватизувати державні потужності на прозорому аукціоні.

За інформацією ФДМУ, 15-ий об’єкт ДП “Укрспирт” - Вишняківське місце провадження діяльності та зберігання спирту (спиртове виробництво) в Полтавській області - був проданий на аукціоні 18 грудня 2020 року. Ціна підприємства під час торгів зросла у 10 разів - до 234 млн грн. Тоді ж зазначалось, що коли переможець аукціону відмовиться підписувати протокол, сплачений ним гарантійний внесок у 2,4 млн грн буде перераховано до держбюджету, а право на укладення договору перейде до учасника, який зайняв друге місце. Якщо ж і цей учасник відмовиться від купівлі, об’єкт повторно виставлять на аукціон.