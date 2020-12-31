Цьогоріч приватизували 20 спиртзаводів на 1, 26 мільярда – Мінекономіки

У 2020 році було приватизовано 20 спиртових підприємств на загальну суму 1,258 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У тому числі за останній тиждень цього року було приватизовано 2 об’єкти спиртової галузі. У понеділок, 28 грудня відбувся аукціон з продажу майна Мишковицького місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту неподалік Тернополя. За об'єкт приватизації на торгах змагалися 5 компаній, стартова ціна зросла з 1,2 млн грн до 12,9 млн грн. А 29 грудня було приватизовано майно Борокського МПД, за яке на аукціоні змагалися 3 компанії, а стартова ціна об’єкта зросла з 13,2 млн грн до 55,1 млн грн.

“Цього року ми розпочали реформування спиртової галузі та вже маємо 20 успішних аукціонів на загальну суму 1 млрд 258 млн грн. Ми бачимо велику зацікавленість бізнесу в інвестиціях у цю сферу та створення справжньої конкуренції на новому ринку”, - прокоментував перебіг приватизації спиртової галузі міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, з 15 жовтня, в Україні почалася приватизація підприємств держконцерну «Укрспирт». Вже приватизовано 20 об'єктів концерну. Загалом, від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі Фонд держмайна України очікує отримати близько 2 млрд грн.

Законом про державне регулювання виробництва та обігу спирту передбачено, що до середини 2021 року приватний інвестор має єдиний спосіб розпочати виробництво спирту в Україні – приватизувати державні потужності на прозорому аукціоні.