Майно Борокського спиртзаводу продали на аукціоні за 55 мільйонів - ФДМУ

Окреме майно Борокського МПД та зберігання спирту, що на Львівщині, продали на аукціоні за 55,11 млн грн. Це вже 20-ий аукціон із приватизації підприємств ДП «Укрспирт».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ).

«29 грудня відбувся аукціон з приватизації окремого майна Борокського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», за результатами якого до бюджету мають надійти більше 55 млн грн. За право власності на актив під час торгів змагалися троє учасників, які збільшили ціну у понад чотири рази – зі стартових 13 247 996 грн до 55 111 777 грн», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що актив розташовано в Сокальському районі Львівської області. Новий власник отримає 18 об’єктів нерухомого майна, серед яких: головний корпус, зерносховища, солодовня, спиртобази, спиртосховища, матеріальні склади тощо, а також транспортні засоби та устаткування. Майно розташоване на земельних ділянках площею 7,59 га.

Це вже двадцятий успішний аукціон з приватизації спиртових активів, наголосили у ФДМУ.

За інформацією пресслужби, перемогу здобув учасник, що отримав перевагу завдяки високій початковій ставці, яка в наступних раундах дає право останнього слова. Така практика спонукає інвесторів уже на початку торгів робити високі ставки, збільшуючи таким чином потенційні надходження в держбюджет.

Після укладення договору купівлі-продажу і сплати коштів процес приватизації Борокського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

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Як повідомляв Укрінформ, починаючи з 15 жовтня, в Україні же приватизовано 19 підприємств Укрспирту. Загалом, від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі Фонд держмайна очікує отримати близько 2 млрд грн.

28 грудня Фонд державного майна на аукціоні майже за 13 млн грн приватизував окреме майно Мишковицького місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту.

Законом про державне регулювання виробництва та обігу спирту передбачено, що до середини 2021 року приватний інвестор має єдиний спосіб розпочати виробництво спирту в Україні – приватизувати державні потужності на прозорому аукціоні.