Фонд держмайна продав Кобиловолоцький спиртзавод за понад 81 мільйон

23 грудня 2020 року відбувся онлайн-аукціон з приватизації Кобиловолоцького місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту; 16-ий об'єкт спиртової галузі продано за 81,75 млн грн.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Фонду державного майна України.

Зазначається, що це вже 16-ий успішний онлайн-аукціон з приватизації об’єктів ДП «Укрспирт», майбутні власники яких, після підписання угод купівлі-продажу та проведення розрахунку, отримають можливість стати учасниками нового ринку виробництва спирту.

На аукціоні було 5 учасників, які в ході торгів збільшили ціну більш як утричі від стартової – з 25,9 млн грн до 81,75 млн грн.

«Таким чином, за результатами проведених онлайн-аукціонів з приватизації спиртових активів, яку реалізовує Фонд державного майна України в рамках демонополізації спиртової галузі, до бюджету мають надійти більше 1 млрд грн», - прокоментували у пресслужбі.

За словами голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, перший мільярд від приватизації спиртових активів - це важлива віха, але не фінал – адже попереду проведення наступних онлайн-аукціонів об’єктів з переліку ДП «Укрспирт» та концерну «Укрспирт».

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна 18 грудня продав на онлайн-аукціоні 15-ий об’єкт ДП «Укрспирт» - Вишняківське місце провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту в Полтавській області. Ціна підприємства під час торгів зросла у 10 разів - до 234 млн грн.

Загалом, від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі Фонд держмайна очікує отримати близько 2 млрд грн.

Законом про державне регулювання виробництва та обігу спирту передбачено, що до середини 2021 року приватний інвестор має єдиний спосіб розпочати виробництво спирту в Україні – приватизувати державні потужності на прозорому аукціоні.