В Україні продали вже 15 спиртзавод - за 234 мільйони

Фонд державного майна України продав на онлайн-аукціоні 15 об’єкт ДП “Укрспирт” - Вишняківське місце провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту в Полтавській області. Ціна підприємства під час торгів зросла у 10 разів - до 234 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що на аукціоні, який відбувся 18 грудня, було 8 учасників, які в ході торгів збільшили ціну в понад 10 разів від стартової – до 234 млн грн.

Як зазначається, переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Вишняківського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

У Фонді пояснили, що коли переможець аукціону відмовляється підписувати протокол, сплачений ним гарантійний внесок у розмірі 2,429 млн грн буде перераховано до держбюджету, а право на підписання протоколу та укладання договору перейде до учасника, який зайняв друге місце. Якщо ж і цей учасник торгів відмовиться від купівлі, об’єкт буде в найкоротші терміни повторно виставлений на аукціон (без зміни стартової ціни).

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року ДП "Укрспирт" спільно із Фондом державного майна розпочали підготовку до приватизації спиртової галузі України. Починаючи з 15 жовтня вже приватизовано 14 підприємств Укрспирту на загальну суму понад 796 млн грн.

Загалом, від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі Фонд держмайна очікує отримати близько 2 млрд грн.