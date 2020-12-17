В Україні продали ще один спиртзавод – за 48 мільйонів

Сьогодні, 17 грудня, відбувся чотирнадцятий аукціон з приватизації підприємств концерну «Укрспирт»: Воютицьке місце провадження діяльності (МДП) та зберігання спирту було придбане за 48 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Фонд державного майна України (ФДМУ).

«17 грудня 2020 року відбувся аукціон з приватизації Воютицького місця провадження діяльності та зберігання спирту з переліку об’єктів ДП «Укрспирт» з переможною ставкою 48 000 100 грн. Це вже 14-ий спиртовий актив, для якого Фонд знайшов приватного інвестора на прозорому онлайн аукціоні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за цей об'єкт змагалися троє учасників, стартова ціна Воютицького МДП становила 32 млн грн. Приватизоване підприємство розташоване у 80 км від м. Львова. Його новий власник отримає, зокрема цехи розливу, виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, будівлю насосної станції води, варочне і дріжджебродильне відділення.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Воютицького МПД вважатиметься офіційно завершеним.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року ДП "Укрспирт" спільно із Фондом державного майна розпочало підготовку до приватизації спиртової галузі України. Починаючи з 15 жовтня, вже було приватизовано 13 підприємств Укрспирту на загальну суму понад 748 млн грн. Від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі Фонд держмайна очікує отримати близько 2 млрд грн.