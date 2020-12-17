В Україні продали ще один спиртзавод – за 48 мільйонів
Як передає Укрінформ, про це повідомив Фонд державного майна України (ФДМУ).
«17 грудня 2020 року відбувся аукціон з приватизації Воютицького місця провадження діяльності та зберігання спирту з переліку об’єктів ДП «Укрспирт» з переможною ставкою 48 000 100 грн. Це вже 14-ий спиртовий актив, для якого Фонд знайшов приватного інвестора на прозорому онлайн аукціоні», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за цей об'єкт змагалися троє учасників, стартова ціна Воютицького МДП становила 32 млн грн. Приватизоване підприємство розташоване у 80 км від м. Львова. Його новий власник отримає, зокрема цехи розливу, виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, будівлю насосної станції води, варочне і дріжджебродильне відділення.
Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Воютицького МПД вважатиметься офіційно завершеним.
Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року ДП "Укрспирт" спільно із Фондом державного майна розпочало підготовку до приватизації спиртової галузі України. Починаючи з 15 жовтня, вже було приватизовано 13 підприємств Укрспирту на загальну суму понад 748 млн грн. Від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі Фонд держмайна очікує отримати близько 2 млрд грн.