Тринадцять спиртових підприємств продали за 748 мільйонів – Мінекономіки

Починаючи з 15 жовтня 2020, загалом було приватизовано 13 підприємств Укрспирту загальною вартістю понад 748 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що на тижні з 30 листопада по 4 грудня 2020 року було приватизовано 5 об’єктів спиртової галузі загальною вартістю 301 млн грн. Це, зазначають у міністерстві, свідчить про значну зацікавленість бізнесу в інвестиціях у спиртову галузь.

Зокрема, 30 листопада відбувся аукціон з продажу Лужанського місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту. В аукціоні на конкурентних торгах змагалися троє учасників, які підвищили ціну у 2,4 раза: від стартових 8,6 млн грн до 21 млн грн. А 2 грудня на аукціоні було приватизовано майно Залозецького МПД. За право власності на торгах змагалися 6 компаній, а стартова ціна підприємства зросла у 2,5 раза: з 32 млн грн до 80 млн грн.

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Крім того, 4 грудня 2020 року завершився онлайн-аукціон з приватизації Мартинівського місця провадження діяльності та зберігання спирту, за яке запропонували 84 млн грн. В аукціоні за право власності на цей об’єкт змагалися 5 учасників, ціна зросла у 2,7 раза.

У Мінекономіки наголошують, що Фонд державного майна України (ФДМУ) й надалі продовжуватиме підготовку та виставлення об’єктів спиртової галузі на приватизаційні аукціони, тож всі охочі мають можливість інвестувати в спиртову галузь.

Як повідомляв Укрінформ, ФДМУ у листопаді 2020 року продав 10 спиртзаводів на загальну суму 524 млн грн. Фонд держмайна очікує отримати від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі близько 2 млрд грн.