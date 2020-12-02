Фонд держмайна продав Залозецький спиртзавод за 80 мільйонів
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Фонду державного майна.
Аукціон із продажу Залозецького МПД відбувся 2 грудня, на прозорих торгах конкурували між собою шість учасників, внаслідок чого стартова ціна зросла у 2,5 раза - з 32 млн грн до 80 млн грн.
"Це вже одинадцятий успішний аукціон з приватизації спиртових активів, які відбуваються в рамках демонополізації ринку виробництва спирту", - прокоментували у пресслужбі відомства.
Після підписання протоколу про результати аукціону переможець отримає можливість укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Залозецького МПД вважатиметься завершеним.
Новий власник отримає, зокрема, головний корпус сепараторного пункту, спиртосховище, виробничий корпус, зерносклад, а також транспортні засоби та устаткування.
Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна України станом на 26 листопада вже продав 8 спиртзаводів на суму 448 млн грн. Торги щодо дев'ятого та десятого підприємств - Лужанського МПД та Хоростківського МПД - відбулися 30 листопада, об'єкти продано, відповідно, за 21 млн грн та 55 млн грн.
ФДМУ очікує отримати від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі близько 2 млрд грн.