Фонд держмайна продав Залозецький спиртзавод за 80 мільйонів

Одинадцятий об'єкт ДП «Укрспирт» - Залозецьке місце провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту - продано за 80 млн грн.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Фонду державного майна.

Аукціон із продажу Залозецького МПД відбувся 2 грудня, на прозорих торгах конкурували між собою шість учасників, внаслідок чого стартова ціна зросла у 2,5 раза - з 32 млн грн до 80 млн грн.

"Це вже одинадцятий успішний аукціон з приватизації спиртових активів, які відбуваються в рамках демонополізації ринку виробництва спирту", - прокоментували у пресслужбі відомства.

Після підписання протоколу про результати аукціону переможець отримає можливість укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Залозецького МПД вважатиметься завершеним.

Новий власник отримає, зокрема, головний корпус сепараторного пункту, спиртосховище, виробничий корпус, зерносклад, а також транспортні засоби та устаткування.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна України станом на 26 листопада вже продав 8 спиртзаводів на суму 448 млн грн. Торги щодо дев'ятого та десятого підприємств - Лужанського МПД та Хоростківського МПД - відбулися 30 листопада, об'єкти продано, відповідно, за 21 млн грн та 55 млн грн.

ФДМУ очікує отримати від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі близько 2 млрд грн.