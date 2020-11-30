На аукціоні продали десяте підприємство Укрспирту за 55 мільйонів

На аукціоні продали десяте підприємство Укрспирту за 55 мільйонів

Укрінформ
Приватизовано десяте підприємство ДП «Укрспирт», Хоростківське місце провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту, ціна якого під час електронного аукціону зросла з 31,4 млн грн до 55 млн грн. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці аукціону.

Як зазначається, у аукціоні з продажу Хоростківського МПД взяли участь 4 учасники. Початкова ціна об’єкту становила 31,4 млн грн і зросла до 55 млн грн. Перелік майна Хоростківського МПД складається з 653 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна України станом на 29 листопада продав на електронних аукціонах 8 спиртзаводів на суму 448 млн грн. Сьогодні, 30 листопада, також було продано 9 об'єкт ДП «Укрспирт» – Лужанське МПД за 21 млн грн.

ФДМУ очікує отримати від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі близько 2 млрд грн.

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