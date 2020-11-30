На аукціоні продали десяте підприємство Укрспирту за 55 мільйонів

Приватизовано десяте підприємство ДП «Укрспирт», Хоростківське місце провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту, ціна якого під час електронного аукціону зросла з 31,4 млн грн до 55 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці аукціону.

Як зазначається, у аукціоні з продажу Хоростківського МПД взяли участь 4 учасники. Початкова ціна об’єкту становила 31,4 млн грн і зросла до 55 млн грн. Перелік майна Хоростківського МПД складається з 653 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна України станом на 29 листопада продав на електронних аукціонах 8 спиртзаводів на суму 448 млн грн. Сьогодні, 30 листопада, також було продано 9 об'єкт ДП «Укрспирт» – Лужанське МПД за 21 млн грн.

ФДМУ очікує отримати від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі близько 2 млрд грн.