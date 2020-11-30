На аукціоні продали дев'ятий об'єкт Укрспирту, ціна зросла у понад 2 рази
Укрінформ
Ціна Лужанського місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту, розташованого поблизу Чернівців, зросла з 8,6 млн грн до 21,0 млн грн.
Про це повідомила пресслужба ДП «Укрспирт» у Фейсбуці, передає кореспондент агентства.
«За об'єкт приватизації на торгах змагалися 3 компанії, а стартова ціна зросла у 2,4 раза – з 8,6 млн грн до 21 млн грн», - поінформували у пресслужбі.
Перелік майна МПД складається з 920 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.
Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна України станом на 26 листопада вже продав 8 спиртзаводів на суму 448 млн грн. Загалом ФДМУ в листопаді обіцяв запропонувати для приватизації на аукціонах Prozorro.Продажі 10 об'єктів ДП «Укрспирт».
ФДМУ очікує отримати від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі близько 2 млрд грн.