Фонд держмайна продав Марилівський спиртзавод за 120 мільйонів

Фонд державного майна продав на аукціоні Марилівський спиртзавод за 120 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду.

«12 листопада 2020 року відбувся аукціон з приватизації Марилівського місця провадження та зберігання спирту з переліку об’єктів ДП «Укрспирт». Це вже сьомий за рахунком успішний аукціон приватизації спиртових активів у рамках демонополізації ринку виробництва спирту», - йдеться в повідомленні.

В аукціоні на конкурентних торгах змагалися двоє учасників, які підвищили ціну у 2,2 раза від стартових 54,73 млн грн, таким чином, фінальна ціна активу сягнула 120 млн грн, додали у відомстві.

Після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Марилівського МПД вважатиметься офіційно завершеним, а новий власник отримає можливість участі в новому ринку виробництва спирту.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні нових власників знайшли шість об’єктів ДП «Укрспирт». Лише від цих продажів бюджет має отримати понад 268 млн гривень.

Фонд державного майна у листопаді пропонує для приватизації на аукціонах Prozorro.Продажі 10 об'єктів ДП «Укрспирт».

ФДМУ очікує, що від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі надійдуть близько 2 млрд грн.