У листопаді Фонд держмайна виставить на приватизацію 10 спиртзаводів

Фонд державного майна у листопаді пропонує для приватизації на аукціонах Prozorro.Продажі 10 об'єктів ДП «Укрспирт».

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко у Фейсбуці.

«Плани на листопад – ще грандіозніші (порівняно з жовтнем, коли було продано перші об'єкти Укрспирту, - ред.). До продажу на прозорих приватизаційних аукціонах пропонуються ще 10 спиртових об’єктів. Серед них Хоростківський МПД (місце провадження діяльності - ред.), Бершадський МПД, Лужанський МПД, Козлівський МПД, Марилівський МПД – інформація про них вже на Prozorro.Продажі», - зазначив очільник відомства.

Він додав, що «початкові ціни реалізації лотів – від 8 до 54 млн гривень – на будь-який смак та гаманець».

На Фейсбук-сторінці ФДМУ подано докладнішу інформацію про об'єкти ДП «Укрспирту», що будуть продаватися цього тижня. Обидва МПД розташовані на Тернопільщині.

Так, 12 листопада мають відбутися торги з продажу Марилівського МПД та зберігання спирту, що в селищі Нагірянка – за 90 км від обласного центру. Стартова ціна об'єкта приватизації - 54,7 млн гривень. Новий власник отримає, зокрема склад сировини і готової продукції, бродильне відділення і крохмальний цех. Детальніше див. за посиланням.

На 13 листопада намічено торги з продажу Козлівського МПД та зберігання спирту, що в селищі Козлів – за 30 км від обласного центру. Стартова ціна об'єкта приватизації - 37,6 млн гривень. Новий власник отримає, зокрема, горілчаний цех, спиртосховище, виробничу лабораторію, будівлю солодового відділення і крохмального цеху. Детальніше див. за посиланням.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні нових власників знайшли шість об’єктів ДП «Укрспирт». Лише від цих продажів бюджет має отримати понад 268 млн гривень.

ФДМУ очікує, що від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі надійдуть близько 2 млрд грн.