Зеленський з дружиною прибули з візитом до ОАЕ

«Президент і перша леді України прибули в Об’єднані Арабські Емірати, де перебуватимуть з офіційним візитом 14-15 лютого», - йдеться в повідомленні.

За даними ОП, ці два дні будуть насичені важливими зустрічами, результатом яких стане поглиблення співпраці між двома країнами та підписання низки документів.