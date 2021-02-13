Зеленський з дружиною прибули з візитом до ОАЕ
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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибули з офіційним візит до Об’єднаних Арабських Еміратів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента у Фейсбуці.
«Президент і перша леді України прибули в Об’єднані Арабські Емірати, де перебуватимуть з офіційним візитом 14-15 лютого», - йдеться в повідомленні.
За даними ОП, ці два дні будуть насичені важливими зустрічами, результатом яких стане поглиблення співпраці між двома країнами та підписання низки документів.