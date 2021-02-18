«Комп’ютер хабара не бере»: Зеленський підтримав стратегію цифрової трансформації

Президент Володимир Зеленський підтримує стратегію цифрової трансформації України на наступні три роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми – перша країна у світі з цифровими паспортами та четверта у Європі з цифровим водійським посвідченням. Цифровізація – це пряма й найкраща боротьба з корупцією. Комп’ютер хабара не бере. Діджиталізація – це боротьба з корупцією, зменшення спілкування громадян з чиновниками, спрощення процедур, і за нею – майбутнє», – зазначив Зеленський.

У свою чергу, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров проінформував про запуск 94 проектів цифрової трансформації у сферах освіти, охорони здоров’я, юстиції, економіки та торгівлі, енергетики, інфраструктури тощо.

За його словами, затверджений урядом перелік проєктів буде реалізований протягом трьох років та сприятиме розбудові цифрової держави.

«Вперше в історії України держава переходить на системний проєктний підхід. Така потужна структура допоможе трансформувати Україну на всіх рівнях – від загальнонаціонального до місцевого. І дасть змогу вже за кілька років увійти до топ-20 цифрових держав світу», – сказав Федоров.

В ОП нагадали, що 17 лютого Кабінет Міністрів затвердив перелік 94 проектів цифрової трансформації. Стратегія є відображенням всієї діяльності уряду та містить чіткі плани її цифровізації – переходу на сучасні, прозорі та автоматизовані правила. Серед проєктів цифрової трансформації на наступні три роки: е-нотаріат, е-майно, е-містобудування, е-школа, е-соцзахист, е-міграція, е-лікарня, е-дозвіл тощо.

Очікується, що українці особисто зможуть контролювати прозорість системи та спостерігати за реалізацією проєктів у режимі реального часу. Для цього Міністерство цифрової трансформації запускає публічний каталог з описом кожного проєкту, чітко визначеними дедлайнами та відповідальними за процеси.