Цифровізація економіки сприятиме розвитку всіх галузей — Шмигаль

Цифровізація економіки дасть поштовх для розвитку всіх галузей та допоможе створювати нові робочі місця.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.

"Цифровізація стане платформою, яка дасть поштовх для розвитку всіх секторів економіки, створюючи нові сегменти, робочі місця та цілі нові галузі", — написав Шмигаль.

Він також зауважив, що цифрова економіка — драйвер економічного розвитку у XXI ст., і за розрахунками Центру економічного відновлення, реалізація ініціатив за напрямком цифрової економіки та інформаційно-комп’ютерних технологій може принести економіці України до 110 млрд дол. за 10 років.

Шмигаль також наголосив, що для успішного розвитку цифрової економіки в Україні необхідно зосередитися на таких стратегічних напрямках: розвиток цифрової інфраструктури та цифрових платформ; покращення цифрових навичок громадян; розвиток сектору інформаційно-комунікаційних технологій; цифрова трансформація економіки та сфер життя.

"Просування ​експорту та розвиток митної інфраструктури — рушій, який допоможе Україні розкрити торговельний потенціал та виграти регіональну конкуренцію. Про розвиток міжнародної економічної політики та торгівлі також говорили вчора під час круглого столу в межах обговорення Національної економічної стратегії-2030", — додав Шмигаль.

Він наголосив, що Національна економічна стратегія-2030 матиме чіткі цілі та конкретні кроки з імплементації цифрових трансформацій у різних сферах життя.

Як повідомлялося, 2 лютого відбулася п’ята зустріч публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 на тему: "Цифрова економіка та інформаційно-комп’ютерні технології (ІКТ)".