У 2021 році промислове виробництво в Україні продовжить зростати - Шмигаль

«Промислове виробництво продовжує виходити на стійкий тренд відновлення. У грудні 2020 року відбулося зростання на 4,8% порівняно з груднем 2019 року. Додаткові стимули від уряду, а також позитивна динаміка цін на зовнішніх ринках сприятимуть тому, що у 2021 році промисловість продовжить зростати», - зазначив Шмигаль.

Крім того, за його словами, роздрібна торгівля за підсумками 2020 року зросла на 8,4% проти 2019 року. Споживчий попит став одним із головних драйверів відновлення економіки вже з ІІІ кварталу 2020 року. Завдяки зростанню з 1 січня мінімальної зарплати до 6 тисяч гривень, а також зростанню середніх зарплат до 13,6 тисячі гривень цьогоріч — споживчий попит буде залишатися одним із ключових елементів відновлення економіки на 4,6% в цього року, переконаний глава уряду.

Він підкреслив, що за програмою пільгових кредитів «5-7-9» вже видано 18,5 млрд гривень дешевих позик, нею скористалися майже 8 тисяч підприємств по всій країні.

«Важливо, що з 2021 року уряд розширив відповідну програму, і тепер нею повноцінно може скористатися середній бізнес із річною дохідністю до 20 млн євро. Також уже в першому кварталі цього року має повноцінно запрацювати програма портфельних гарантій для МСБ, що має сприяти подальшому здешевленню кредитних ресурсів для наших підприємців», - нагадав Прем'єр-міністр.

Шмигаль також звернув увагу на те, що цього тижня Кабмін дав старт публічному обговоренню Національної економічної стратегії-2030, яка стане "дорожньою картою" на шляху України до клубу економічно успішних держав. Першою темою дискусії стали інвестиції та розвиток ринку капіталу. Напрацьовано низку ініціатив, імплементація яких дасть змогу створити привабливу екосистему для внутрішнього та зовнішнього інвестора, зазначив Прем'єр-міністр.