Шмигаль запросив Канаду долучитися до «Кримської платформи»

Україна зацікавлена в лібералізації візового режиму з Канадою та розширені зони вільної торгівлі між країнами.

Як передає Укрінформ, про це під час телефонної розмови з віцепрем’єром та міністром фінансів Канади наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляється на Урядовому порталі.

Глава уряду висловив готовність прийняти в Україні групу канадських експертів для проведення моніторингу стану відповідності України критеріям Канади.

«Український народ дружньо сприймає Канаду та українську діаспору в Канаді. Тому лібералізація візового режиму для нас була б історичним і стратегічно важливим кроком», - зазначив Шмигаль.

Читайте також: Конгрес українців Канади привітав із Днем Соборності

Сторони також обговорили розширення Угоди про зону вільної торгівлі. За словами Шмигаля, на сьогодні перед обома сторонами стоїть амбітне завдання розширити її дію на сфери інвестицій та послуг.

Шмигаль підкреслив важливість підтримки вільної торгівлі в умовах пандемії COVID-19. Він повідомив, що Україна зняла заборону на торгівлю засобами індивідуального захисту та на інші товари, щодо надмірного експорту яких були застереження.

«Вважаємо, що саме політика відкритості міжнародної торгівлі та підтримки експорту, якої також дотримується Канада, є одним із заходів ефективної протидії поширенню пандемії. Впевнений, що це перші кроки до наступного нашого напрацювання оновленої Угоди про вільну торгівлю», - сказав очільник уряду, додавши, що торговельно-економічне співробітництво залишається пріоритетом співпраці між країнами.

За словами Прем’єр-міністра, Україна закінчує формування своєї делегації для відповідних переговорів. Очолить її міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. Сторони погодилися, що необхідно найближчим часом організувати роботу міжурядової робочої групи, яка напрацьовуватиме документ.

Зі свого боку Фріланд відзначила, що Канада зацікавлена у розширенні Угоди про вільну торгівлю з Україною та готова вести роботу в цьому напрямку.

Крім того, як зазначається в повідомленні, Прем’єр-міністр України розповів віцепрем’єру Канади про «Кримську платформу» та запросив Канаду долучитися до її роботи.

Шмигаль також запросив Христю Фріланд до України на святкування 30-ї річниці незалежності.

Як повідомлялося, у червні 2020 року Президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з прем'єром Канади Джастіном Трюдо поінформував, що офіційна Оттава погодилася розглянути питання про лібералізацію візового режиму.

Фото: КМУ