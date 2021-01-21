Авіатроща МАУ: Канада й Афганістан обговорили хід розслідування

Канада й Афганістан готові надалі тісно взаємодіяти у питаннях розслідування катастрофи літака МАУ, яка сталася торік в Ірані.

Про це йшлося під час телефонної розмови прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та президента Афганістану Ашрафа Гані, передає Укрінформ із посиланням на офіс глави канадського уряду.

“Прем’єр-міністр та президент наголосили на міцних відносинах між Канадою та Афганістаном… і висловили готовність продовжувати співпрацю. Лідери також погодилися продовжувати тісну взаємодію, пов’язану з трагедією літака рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України”, - заявили у Трюдо.

Окрім цього, лідери двох держав обговорили внутрішньоафганський мирний процес. “Прем’єр-міністр висловив занепокоєння зростанням кількості вбивств журналістів, прокурорів, чиновників, правозахисників і представників меншин”, - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року в Ірані був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців, 55 громадян і 30 постійних мешканців Канади та 13 афганців.

Іранська влада після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський 29 грудня надав звання Героїв України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS752.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року заявив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи.

Фото: АА