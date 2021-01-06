Авіатроща МАУ: Україна упродовж 60 днів подасть зауваження до іранського проєкту звіту - Єнін

Україна разом з іншими зацікавленим сторонами упродовж 60 днів доопрацює отриманий від іранської сторони проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737 компанії "Міжнародні авіалінії України" і подасть до нього свої зауваження та пропозиції.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін в ефірі Громадського радіо, передає Укрінформ.

За його словами, українська сторона надзвичайно задоволена цим результатом, який коштував надзвичайної концентрації зусиль не тільки Україні, а й міжнародним партнерам по коаліції постраждалих держав - Канаді, Великій Британії, Швеції та Афганістану.

"Чому важливий технічний звіт? По-перше, він встановлює всі причини катастрофи. По-друге, саме на основі технічного звіту іранська сторона буде змушена виробити весь комплекс заходів з усунення прогалин і недоліків у системі забезпечення безпеки у небі над Іраном. По-третє, саме матеріали технічного розслідування ляжуть в основу кримінального провадження із притягнення до кримінальної відповідальності усіх причетних до цієї катастрофи посадовців. По-четверте, саме на основі результатів технічного розслідування значною мірою буде визначатися розмір компенсацій, які іранська сторона має сплатити родичам загиблих", - сказав Єнін.

Він акцентував, що від іранської сторони отриманий лише проєкт технічного звіту, який потребує доопрацювання з боку інших країн-учасниць технічного розслідування, зокрема держави-експлуатанта, держави-виробника повітряного судна, в даному разі США, та інших зацікавлених сторін.

"Ми цю роботу надзвичайно ретельно протягом найближчого часу зробимо. Далі іранська сторона має або врахувати, або не врахувати наші зауваження і пропозиції, про що в подальшому буде проінформована Рада ICAO. Це буде результат консолідованої праці. На сьогодні важко встановити конкретну дату (доопрацювання проєкту технічного звіту. – ред.), але я більш ніж переконаний, що ми вкладемося у встановлений конвенцію 60-денний термін", - заявив Єнін.

Він зауважив, що наразі не хотів би забігати наперед і коментувати питання довіри, об’єктивності й неупередженості отриманого від іранської сторони документа.

"Можу сказати, що до окремих етапів технічного розслідування долучалися представники всіх зацікавлених держав. У які висновки усе це вилилося, ми побачимо при аналізі цього документа. За результатами опрацювання нами будуть вироблені рекомендації, які іранська сторона врахує у подальшій організації безпеки польотів над своїм небом", - повідомив заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, літак МАУ був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 осіб, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн. Зокрема на борту були 11 громадян України - двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Україна 31 грудня 2020 року отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи.