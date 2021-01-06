У Києві облаштують сквер пам'яті жертв катастрофи літака МАУ

У "Міжнародних авіалініях України" планують у річницю катастрофи літака авіакомпанії, збитого в Ірані, представити сквер пам'яті у Києві.

Про це журналістам заявив президент МАУ Євген Дихне перед презентацією фільму-розслідування "Таємниця загибелі Ромео", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"8 січня ми хочемо представити сквер пам'яті на Дніпровській набережній. Ми отримали хорошу взаємодію з Офісом Президента, з містом Києвом, нам представили кілька варіантів локацій, де це можна було б зробити, і ми вибрали локацію, і вчора завершився архітектурний конкурс. Переможець конкурсу завтра буде оголошений, і найближчим часом буде облаштування скверу пам'яті рейсу PS752", - сказав Дихне.

Він також прокоментував присвоєння членам екіпажу збитого літака звання Героїв України.

"Ми, звісно, писали звернення в Офіс Президента від компанії, і просили, щоб таким чином був відмічений, на наше переконання, геройський екіпаж, який загинув фактично у воєнних умовах. Я вважаю, що це — абсолютно справедливе рішення", - сказав Дихне.

Як повідомлялося, літак Boeing 737 компанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн. Зокрема на борту були 11 громадян України — двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

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Президент Володимир Зеленський 29 грудня присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS752, які загинули внаслідок авіакатастрофи 8 січня 2020 року біля Тегерана.

Фото: АА