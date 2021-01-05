У МАУ ще не бачили проєкт звіту Ірану про авіакатастрофу Boeing 737

У Міжнародних авіалініях України ще не бачили проєкт технічного звіту від іранської сторони про катастрофу літака МАУ, яка сталася 8 січня 2020 року.

Про це у коментарі журналістам перед презентацією фільму - розслідування "Таємниця загибелі Ромео" заявив президент МАУ Євген Дихне, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми його (цей звіт - ред.) ще не бачили, він офіційно ще не опублікований. Його передали НБРЦА (Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами - ред.)", - сказав Дихне.

Відповідаючи на запитання, чому, на його думку, цей документ так довго не передавали, а передали лише тепер, він сказав: "Мені здається, що іранська сторона затягує цей процес у сподіванні, що може, забудеться, що це не буде так актуально".

"... Зараз новини довго не живуть, але наша задача - щоб це не було новиною. Це не новина, це - наш біль, і ми не дамо можливості Ірану це замовчати", - наголосив Дихне.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737 компанії "Міжнародні авіалінії України", що сталася під Тегераном 8 січня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, літак був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн. Зокрема на борту були 11 громадян України - двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.