Іран передав Україні проєкт звіту про катастрофу літака МАУ - Кулеба

Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737 компанії "Міжнародні авіалінії України", що сталася під Тегераном 8 січня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"Проєкт звіту ми отримали 31 грудня, як то кажуть, під ялинку. Маємо 2 місяці на коментарі та зауваження. Це досить важливий етап для подальшого руху вперед, без якого було би неможливо домогтися виплати компенсації та загальної справедливості. Тепер слово підтверджується ділом", – сказав міністр.

За його словами, що стосується суми компенсації, яка нещодавно потрапила в інформаційний простір (йдеться про ймовірність виплати Іраном 150 тисяч доларів родичам кожної з жертв – ред), то вона оприлюднена виключно через медіа. Жодних офіційних повідомлень з цього приводу Україна від Ірану не отримувала, зауважив Кулеба.

"Досвід останнього року навчив нас: слід вкрай обережно ставитися до інформації іранських медіа і, що називається, фільтрувати кожне повідомлення. Поки я не отримаю офіційну пропозицію від іранського уряду, ми не зважатимемо на жодні повідомлення в новинах щодо цифр. Закликаю українців робити так само. Навколо цього питання забагато інформаційного шуму", – підкреслив Кулеба.

Як повідомлялося, за даними це повідомляє IRNA, уряд Ірану затвердив суму у 150 тис. доларів США або її еквівалент у євро для сімей кожної жертви катастрофи літака МАУ.

Літак був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн. Зокрема на борту були 11 громадян України - двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.