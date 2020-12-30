Виплата компенсації за збиття МАУ: Київ відреагував на рішення Ірану

Розмір компенсацій для родичів громадян, загиблих внаслідок збиття Іраном літака рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", має бути визначений шляхом переговорів сторін після встановлення причин трагедії та покарання винних.

Про це заявив Укрінформу речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи повідомлення ЗМІ про затвердження урядом Ірану компенсацій для сімей кожної жертви катастрофи.

«Важливою передумовою має стати встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності. При визначенні розміру компенсацій також буде враховуватися міжнародна практика у подібних катастрофах», - сказав Ніколенко.

За його словами, українська сторона очікує від Ірану проєкт технічного звіту про обставини збиття літака.

«Констатуємо, що далі заяв, які іранська сторона робить у ЗМІ останніми днями, взаємодія не просувається. Домовленості, досягнуті під час другого раунду консультацій у Тегерані наприкінці жовтня 2020 року, Іран досі не виконав», - акцентував речник МЗС.

Він підкреслив, що така ситуація є особливо неприйнятною, оскільки йдеться про долі невинних людей, і запевнив, що Україна разом з іншими постраждалими країнами продовжить докладати максимальних зусиль для встановлення справедливості у цій справі та притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялося, уряд Ірану затвердив суму в 150 тис. доларів США або її еквівалент у євро для сімей кожної жертви катастрофи літака МАУ. Міністерству доріг і міського розвитку країни доручено виплатити зазначену компенсацію якнайшвидше у співпраці з відповідними агентствами.

Літак був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн. Зокрема на борту були 11 громадян України - двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Фото: АА