Збиття літака МАУ: Кулеба заявляє, що Україна не дозволить Ірану «легко відкупитися»

Україна займає жорстку позицію у переговорах з Іраном щодо збиття літака МАУ під Тегераном і не дозволить «легко відкупитися».

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю газеті «День».

«Іран жорсткий переговірник, але й Україна жорсткий переговірник. Ми не дозволимо легко відкупитись і уникнути справедливості в цій історії. Якби ми не були жорстким переговірником, то Іран, можливо, вже чогось досягнув. Але ми стоїмо принципово на своїх позиціях. І справедливість неминуча. Ми її досягнемо», - сказав Кулеба.

Він зауважив, що це може зайняти час. Водночас дипломат підкреслив, що в цій історії Україна не виступає сама по собі.

«В нас є партнерство постраждалих країн. Ми виступаємо від їхнього імені й зі спільною позицією, яка має координуватись. Але ми все зробимо для того, щоб справедливість була неминучою», - запевнив міністр.

Як повідомлялося, заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив 28 грудня, що Україна не отримувала від Ірану звіт про катастрофу літака МАУ попри неодноразові запевнення іранської сторони у завершенні роботи над ним.

Раніше іранські ЗМІ заявляли, що Організація цивільної авіації Ірану представила остаточний технічний звіт про катастрофу літака МАУ рейсу PS752, який був переданий 21 грудня шляхом відеоконференції представникам країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

Літак МАУ рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн.

11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.