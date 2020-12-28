Катастрофа літака МАУ: Іран наполягає, що передав Україні остаточний техзвіт

Офіційний Тегеран наполягає, що Україна була поінформована про остаточний технічний звіт щодо катастрофи літака МАУ рейсу PS 752.

Як передає Укрінформ з посиланням на IRNA, про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде.

У відповідь на заяви з боку України про те, що вона не отримувала звіту щодо авіакатастрофи, Хатібзаде спочатку висловив співчуття родинам загиблих, а потім заявив, що Організація цивільної авіації Ірану як орган, що відповідає за технічні питання, представила онлайн-звіт про катастрофу літака МАУ для України та інших сторін.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна занепокоєна затягуванням Іраном переговорного процесу щодо авіакатастрофи літака МАУ рейсу PS752, оскільки досі не отримала від іранської сторони офіційної інформації про результати технічного розслідування трагедії.

Раніше іранські ЗМІ заявили, що Організація цивільної авіації Ірану представила остаточний технічний звіт про катастрофу літака МАУ рейсу PS752, який був переданий 21 грудня шляхом відеоконференції представникам країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив 23 грудня, що Україна не отримувала від Ірану звіт про катастрофу літака МАУ попри неодноразові запевнення іранської сторони у завершенні роботи над ним.

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Літак МАУ рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн.

11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.