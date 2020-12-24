Україна занепокоєна затягуванням Іраном переговорів щодо катастрофи літака МАУ – Кулеба

Україна серйозно занепокоєна затягуванням Іраном переговорного процесу щодо авіакатастрофи літака МАУ рейсу PS752, оскільки досі не отримала від іранської сторони офіційної інформації про результати технічного розслідування трагедії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу щодо дипломатичних підсумків 2020 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми дуже хочемо подивитися на цей звіт - ми його не бачили і не отримували. Ми неодноразово стикалися до цього з ситуаціями, коли іранські ЗМІ щось повідомляли, це збурювало емоції або давало якусь надію в українському медіапросторі. Але у відносинах із Іраном я звик покладатися виключно на інформацію з офіційних джерел. Ми чекаємо на їхню відповідь", - сказав Кулеба.

За словами очільника МЗС, його непокоїть, "причому це не нижній рівень занепокоєння, а вже дуже серйозний рівень занепокоєння", що переговорний процес із Іраном затягнувся.

Як повідомляв Укрінформ, іранські ЗМІ заявили, що Організація цивільної авіації Ірану представила остаточний технічний звіт про катастрофу літака МАУ рейсу PS752 і що звіт був переданий 21 грудня через відеоконференцію представникам країн, громадяни яких загинули в цій авіакатастрофі.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив 23 грудня, що Україна не отримувала від Ірану звіт про катастрофу літака МАУ попри неодноразові запевнення іранської сторони у завершенні роботи над звітом.

Літак МАУ рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн.

Уранці 11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.