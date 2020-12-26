День збиття літака МАУ в Ірані визнали національним днем жалоби у Канаді

8 січня, у роковини збиття літака МАУ поблизу Тегерана, Канада щороку вшановуватиме жертв усіх авіакатастроф.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Ми встановлюємо 8 січня Національним днем пам’яті жертв усіх авіакатастроф, аби продовжувати віддавати шану жертвам авіаційних катастроф, як вдома, так і закордоном, й визнавати глибокий сум їх родичів та близьких. Разом ми завжди пам’ятатимемо про ці трагедії та зберігатимемо загиблих у своїх серцях та думках”, - сказав Трюдо.

Він нагадав, що трагедія рейсу PS752 у небі над Іраном стала однією із найбільш кривавих авіакатастроф в історії цивільної авіації Канади. “Майже рік по тому ми як країна продовжуємо пам’ятати загиблих, та демонструвати солідарність із тими, кого вони любили. Ми також залишаємося відданими отриманню від іранського режиму всебічного та достовірного пояснення цієї сумної події. Ми й надалі наполягатимемо на повній підзвітності”, - зазначив прем’єр-міністр.

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За його словами, “після збиття рейсу PS752, наш уряд вжив заходи для повного розслідування ситуації, встановлення відповідальності, підтримки родичів жертв та підтримання безпеки канадців, упереджуючи майбутні катастрофи”.

“Ми зробили це призначивши Ральфа Гудейла спецрадником прем’єр-міністра з питань трагедії, підтримавши нещодавній звіт пана Гудейла, який допоможе розробити ліпші практики реагування на майбутні авіаційні катастрофи, а також запустивши ініціативу “Безпечніше небо”, яка допоможе тримати цивільні літаки подалі від небезпечних зон конфлікту”, - наголосив Трюдо.

Нагадаємо: 8 січня 2020 року літак Міжнародних авіаліній України рейсу PS752 був збитий Іраном. Унаслідок цього загинули усіх 176 присутніх на борту людей, в тому числі 55 громадян Канади й 30 постійних мешканців країни.