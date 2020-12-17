Катастрофа літака МАУ: Єнін каже, що Іран свідомо затягує час

Іранська сторона на переговорах у справі щодо збиття літака авіакомпанії МАУ під Тегераном свідомо затягує час з метою зниження суспільного інтересу до трагедії, аби спробувати зменшити рівень відповідальності за неї.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що Україна активно продовжує діалог з іранською стороною з метою виконання ними тих зобов’язань, які надали вони нам під час останнього раунду переговорів, і «якось воно поки й рухається, але надто повільно».

«Скажу відверто, це надзвичайно важкі переговори... Ми спостерігаємо весь арсенал, скажімо, інструментарію по ухиленню від надання прямих відповідей, розтягування часу. І я абсолютно можу зрозуміти таку тактику іранської сторони, їхнім прямим бажанням є зниження суспільного інтересу до трагедії. Зменшення резонансу і, на їхню думку, це може вплинути в тому числі й на рівень відповідальності, яку понесе іранська сторона, і так само на рівень компенсації», - сказав Єнін.

У цьому контексті він зауважив, що не хотів би погрожувати тим, що Україна найближчим часом звернеться до міжнародного суду, «але така опція є».

Водночас заступник міністра нагадав, що Україна має величезний досвід переговорів з Російською Федерацією, коли неконструктивний характер поведінки російських партнерів призвів до того, що відповідні справи досить швидко були прийняті до розгляду чи то міжнародним судом ООН, чи то міжнародним арбітражами.

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Як повідомлялося, літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн.

Уранці 11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український пасажирський літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.