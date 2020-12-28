«Невелике непорозуміння»: у МЗС досі не отримали звіту Ірану щодо авіатрощі МАУ

Іран досі не передав Україні проєкт технічного звіту щодо причин катастрофи літака МАУ рейсу PS 752.

Про це в інтерв'ю ВВС News Україна повідомив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін, передає Укрінформ.

"Українській стороні не надходив проєкт технічного звіту, підготовлений Іраном. Він обіцяє зробити це до кінця цього року. Ми чуємо ці обіцянки вже два місяці", - наголосив дипломат.

За його словами, "сталося невелике непорозуміння", коли ЗМІ повідомили про нібито передачу такого звіту Україні та іншим державам-учасницям розслідування. Насправді йшлося лише про відеоконференцію, в якій брали участь представники цих країн і де обговорили технічне розслідування авіакатастрофи.

Як зазначається, остаточний звіт щодо обставин трагедії є ключовим етапом встановлення справедливості в цій справі. Він має дати відповідь на питання щодо технічної справності літака, правильності дій пілотів, взаємодії іранських цивільних спеціалістів тегеранського аеропорту та військових, що відповідали за ППО тощо.

За словами заступника міністра, про будь-які компенсації можна буде говорити лише після визначення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

"На жаль, ми змушені констатувати брак довіри у відносинах наших держав. Ми пропонували Ірану створити спільну слідчу групу. Наполягали на проведенні спільних слідчих дій за участю українських та іранських слідчих та прокурорів. Поки що дані ними обіцянки лишилися на папері", - сказав Єнін.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде заявив, що Україна була поінформована про остаточний технічний звіт щодо катастрофи літака МАУ рейсу PS 752. За його словами, Організація цивільної авіації Ірану як орган, що відповідає за технічні питання, представила онлайн-звіт про катастрофу літака МАУ для України та інших сторін.

Як повідомлялося, іранські ЗМІ заявляли, що Організація цивільної авіації Ірану представила остаточний технічний звіт про катастрофу літака МАУ рейсу PS752, який був переданий 21 грудня шляхом відеоконференції представникам країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив 23 грудня, що Україна не отримувала від Ірану звіт про катастрофу літака МАУ попри неодноразові запевнення іранської сторони у завершенні роботи над ним.

Літак МАУ рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн.

11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.