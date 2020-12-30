Іран готовий виплатити по $150 тисяч родинам жертв катастрофи літака МАУ

Уряд Ірану погодився виплатити по 150 тисяч доларів або еквівалент суми у євро родинам кожної із жертв катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє IRNA.

За словами віцепрезидента з правових питань Лая Джонейді, уряд виплатить кошти, як тільки будуть надані звіти та документи.

Кошти будуть виплачені без урахування раси іта національності, відповідно до міжнародних норм.

Джонейді запропонувала здійснити виплати до роковин трагедії 8 січня.

Уряд доручив Міністерству доріг і міського розвитку Ірану виплатити ці суми.

Як повідомлялося, літак МАУ рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн. Зокрема, на борту знаходилося 2 громадянина України - пасажири, і 9 членів екіпажу - також громадяни України.

11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

29 грудня Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS752.

Фото: АА