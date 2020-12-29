Авіатроща МАУ в Ірані: Президент дав екіпажу літака звання Героїв України

Авіатроща МАУ в Ірані: Президент дав екіпажу літака звання Героїв України

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS752, які загинули внаслідок авіакатастрофи 8 січня 2020 року біля Тегерана.

Відповідний указ № 600/2020 Глава держави підписав 29 грудня, інформує Офіс Президента.

"За героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов’язку, звання Героя України посмертно присвоєне командирові повітряного судна Володимиру Гапоненку, командирові повітряного судна – пілоту-інструкторові Олексію Наумкіну, другому пілотові Сергію Хоменку, старшим бортпровідникам Катерині Статнік та Ігорю Матькову, бортпровідникам Денису Лихну, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, літак МАУ рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн. Зокрема, на борту знаходилося 2 громадянина України - пасажири, і 9 членів екіпажу - також громадяни України.

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11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

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