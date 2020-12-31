МАУ покаже фільм-розслідування про авіакатастрофу в Ірані

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"05 січня 2021 року в Multiplex Atmosfera о 18:00, відбудеться закрита презентація фільму-розслідування. На презентацію запрошені представники Міністерства закордонних справ, Офісу Генерального прокурора України, Міністерства юстиції України, Служби Безпеки України, фонду "Безпечне Небо", співробітники авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, а також інші небайдужі до трагедії рейсу PS752 представники громадянського суспільства", - йдеться у повідомленні.

У МАУ нагадують, що 8 січня 2021 року виповниться рік від дати авіакатастрофи рейсу PS752, що був збитий іранськими воєнними ракетами у небі над Тегераном. На його борту були 176 осіб - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

"Щоб увічнити пам’ять жертв трагедії, а також здійснити спробу знайти відповіді на важкі запитання, автор фільму, Леонід Канфер, провів власне розслідування. Його результати можна побачити у фільмі "Тайна загибелі Ромео". Автор спробував встановити істину щодо того, що ж насправді сталося у небі Ірану, які події цьому передували, який у них міжнародний контекст та наслідки", - додають в МАУ.

Також повідомляється, що Леонід Канфер - воєнний журналіст, автор багатьох документальних фільмів, який живе і працює в Україні з 2015 року.

Як повідомлялося, літак МАУ рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн. Зокрема, на борту були 2 громадянина України - пасажири, і 9 членів екіпажу - також громадяни України.

11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

29 грудня Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" членам екіпажу рейсу PS752.

Фото: АА