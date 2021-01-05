В Ірані заявили, що справа про авіакатастрофу МАУ завершена

Представник судової влади Ірану Голамхоссейн Есмайлі заявив, що справа про жертви авіакатастрофи літака МАУ завершена і «буде врегульована до кінця поточного іранського календарного місяця (закінчується 19 січня)».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє IRNA.

Есмайлі додав, що були проведені відповідні дослідження та створені різні робочі групи.

За його словами, оскільки Ірану було необхідно розшифрувати «чорну скриньку», вона була проаналізована за межами країни та у присутності представника Ірану.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737 компанії "Міжнародні авіалінії України", що сталася під Тегераном 8 січня 2020 року.

"Проєкт звіту ми отримали 31 грудня, як то кажуть, під ялинку. Маємо 2 місяці на коментарі та зауваження. Це досить важливий етап для подальшого руху вперед, без якого було би неможливо домогтися виплати компенсації та загальної справедливості. Тепер слово підтверджується ділом", – сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, літак був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн. Зокрема на борту були 11 громадян України - двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Фото: АА