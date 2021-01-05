Єнін поспілкувався із канадськими родичами загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані

Держава Україна та родичі канадців, загиблих унаслідок збиття Іраном літака МАУ поблизу Тегерана, погодилися спільно працювати над притягненням до відповідальності винуватців трагедії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук написав заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

“Відверта розмова з канадійськими родичами загиблих під час катастрофи рейсу PS752 в Ірані, що сталася 8 січня 2020 року. Маємо єдині цілі — відновити справедливість та притягнути усіх винних до відповідальності за цей жахливий злочин!”, - заявив Єнін.

Він пообіцяв обов’язково домогтися справедливості для усіх, хто постраждав у цьому трагічному інциденті.

“З використанням усіх міжнародних майданчиків та медіа будемо нагадувати Ірану про його обов’язок: забезпечити об’єктивне та неупереджене технічне розслідування обставин катастрофи; притягнути до кримінальної відповідальності увесь ланцюжок чиновників та військовослужбовців, незалежно від їхніх посад; надати гарантії неповторення подібних інцидентів в майбутньому; забезпечити гідний рівень грошових компенсацій родичам загиблих незалежно від їхньої національності”, - йдеться у повідомленні.

Водночас посол України в Канаді Андрій Шевченко, який теж взяв участь у розмові, у коментарі Укрінформу додав, що представники канадських жертв під час зустрічі отримали можливість достеменно прояснити українську позицію.

“Всі ці три аспекти були чітко проговорені. Мені здається, вони дуже співзвучні із тим, які пріоритети розставляють і самі родини загиблих, які проживають в Канаді”, - зазначив Шевченко.

Нагадаємо: 8 січня 2020 року літак Міжнародних авіаліній України рейсу PS752 був збитий Іраном. Унаслідок цього загинули усі 176 присутні на борту особи, в тому числі 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни.