Родичі жертв рейсу PS752 в Ірані ділитимуться інформацією зі слідством — посол

Українська влада та канадські представники родичів іранців, що загинули у катастрофі літака МАУ біля Тегерана, домовилися обмінюватися інформацією задля розслідування.

Про це за підсумками відеоконференції між представниками України та Асоціації родин жертв рейсу PS752 розповів кореспондентові Укрінформу посол України в Канаді Андрій Шевченко.

“Іранські родини висловили готовність співпрацювати з українськими правоохоронцями, надаючи інформацію, яку вони вже мають і продовжують збирати”, - сказав дипломат.

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За його словами, Україна дуже обмежена у збиранні матеріалів для слідства на іранській території.

“Натомість у членів Асоціації є родичі в Ірані, які дуже уважно стежать за іранськими ЗМІ, педантично збираючи усю інформацію на цю тему. Тому ця пропозиція важлива. З усіх питань родини запропонували ділитися з українськими слідством й владою інформацією, яка може мати цінність й здатна допомогти”, - зазначив посол.

Він додав, що у зустрічі від української сторони брали участь заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін, заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов та заступник міністра юстиції Валерій Коломієць.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року літак Міжнародних авіаліній України рейсу PS752 був збитий в Ірані відразу після вильоту з аеропорту Тегерана. Загинули всі 176 людей на борту, в тому числі 55 громадян Канади й 30 постійних мешканців країни.

Родичі загиблих, які проживають на території Канади, незабаром після авіакатастрофи створили Асоціацію родин жертв рейсу PS752.

Фото: АА