У МАУ розповіли про компенсації сім’ям загиблих у катастрофі в Ірані

Компенсації, пов'язані із страховками, якими авіакомпанія МАУ забезпечувала пасажирів і членів екіпажу збитого в Ірані латака, нині у процесі виплати.

Про це заявив президент МАУ Євген Дихне журналістам перед презентацією фільму-розслідування "Таємниця загибелі Ромео", передає кореспондент Укрінформу.

"Всі компенсації, пов'язані зі страховками, якими забезпечувала авіакомпанія МАУ пасажирів і членів екіпажу, вони всі у процесі виплат. Одна їх частина вже виплачена, друга - там більш складна процедура визначення шкоди сім'ї, і це теж у процесі виплати. За ці виплати з боку страхової компанії ми впевнені, що вони відбудуться", - сказав Дихне.

Він додав, що виплати Іраном компенсації держава Україна має домагатися "в співдружності з іншими країнами, пасажири яких постраждали на цьому рейсі".

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Як повідомлялося, літак Boeing 737 компанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн. Зокрема на борту були 11 громадян України - двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.