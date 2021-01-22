Конгрес українців Канади привітав із Днем Соборності

Конгрес українців Канади привітав з Днем Соборності України і закликав приєднатися до щорічної всесвітньої акції «Україна Єдина».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це повідомляється на сайті Конгресу українців Канади.

«Український народ заплатив страшну ціну за своє невід’ємне право на вільне життя. У цю 102-у річницю Акту Злуки, ми згадуємо покоління хоробрих українських патріотів, які віддали своє життя за свободу України. Ми згадуємо нелегкий шлях до державності та незалежності який український народ змушений був подолати», - зазначили в КУКу.

Як зауважили у Конгресі українців Канади, «сьогодні ця незалежність знову під загрозою». «Росія знову веде війну агресії проти України. Як і багато разів впродовж століть, український народ із зброєю в руках хоробро захищає свою державу та свободу. Як українські канадці, ми об’єднані рішучістю зробити все можливе для підтримки українського народу в його захисті свого невід’ємного права жити вільно та обирати власну спільну долю. Ми просимо Бога захищати воїнів Збройних Сил України», - наголосили у Конгресі.

В українській організації також закликали усіх охочих долучатися до акції «Україна Єдина».

Аби взяти у ній участь необхідно завантажити і роздрукувати листівку з гаслом українською або англійською мовами; Зробити фото з листівкою так, щоб було видно Ваше обличчя; Поширити своє фото на фейсбук з #UnitedUkraine2021; Надіслати фото на адресу olha.domanska@ukrainianworldcongress.org.

Як відомо, 22 січня відзначається День Соборності України. Цього дня в 1919 році відбулося проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Це свято офіційно встановлене у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання УНР і ЗУНР для утворення єдиної (соборної) української держави, передає Укрінформ.

Акт Злуки увінчав соборницькі прагнення українців обох частин України – Наддніпрянщини та Наддністрянщини – щонайменше з середини XIX століття. Це була основоположна подія для українського державотворення. 24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної Ради УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Його підтримали українці на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. Ця подія стала відправною точкою для відліку історії сучасної Української державності. Утім, історики цілком справедливо відзначають, що 24 серпня 1991 року насправді відбулося відновлення державної незалежності України.

Вперше у XX столітті українська незалежність була проголошена 22 січня 1918 року IV Універсалом Української Центральної Ради. Роком пізніше, 22 січня 1919 року, у Києві на Софійській площі було проголошено Акт Злуки (об’єднання) українських земель, в єдину Україну, стверджувалось об’єднання двох тодішніх держав УНР та ЗУНР, що постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперій, в єдину соборну Українську державу.

Однак тоді об’єднання України відбулося суто символічно: вже через кілька тижнів після проголошення Акту злуки більшовики захопили Київ, пізніше поляки окупували Східну Галичину, а Чехо-Словаччина - Закарпаття.

Перше святкування Соборності відбулося 22 січня 1939 року у Карпатській Україні (м. Хуст), на той час - автономній республіці Чехо-Словаччини. Цього дня під синьо-жовтими прапорами відбулась тридцятитисячна маніфестація місцевого населення, яке з’їхалось до столиці Карпатської України з усіх куточків краю згадати події 20-річної давнини.

Яскравим проявом єдності, волі українського народу до свободи став «живий ланцюг», організований патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення Акту Злуки. Мільйони тоді ще радянських українців узялись за руки від Києва до Львова, відзначаючи День Соборності.

Відтоді в Україні «живі ланцюги» створювались неодноразово, символізуючи єдність українського народу, а День Соборності наразі відзначається на державному рівні вже щороку.